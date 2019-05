Pokémon Epée & Bouclier aura un Direct pré-E3 Pokémon Epée & Bouclier aura un Direct pré-E3

On ne sait pas encore ce qu'on trouvera dans le Nintendo Direct E3 2019, mais il y aura au moins deux absents qui prendront de l'avance sur le planning afin de laisser place à d'autres : outre Super Mario Maker 2 qui vient d'avoir sa présentation il y a peu, c'est maintenant Pokémon Épée & Bouclier qui aura droit à son petit show de 15 minutes mercredi prochain (5 juin) à 15h00.



Et peut-être même que nous aurons une pincée d'informations dès ce mercredi 29 mai (3h00 du matin), instant choisit par la Pokémon Company pour tenir une conférence de presse spéciale et revenir sur des projets en cours et à venir, dont peut-être le fameux titre en collaboration avec DeNA.