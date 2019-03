Event Granblue Fantasy : du Versus, et c'est tout

Le Live event pour les 5 ans de la franchisen'a pas apporté grand-chose puisqu'on ne repart qu'avec ce nouveau trailer de(2019, PS4), le spin-off conçu par Arc System Works qui en profite pour officialiser Lowain, personnage pouvant faire appel à deux compagnons (Elsam et Tomoi) et invoquer Yggdrasil.Rien sur le RPGdonc, et on ignore même si on le reverra dans l'actualité d'ici le prochain show organisé par Cygames, à savoir le « Granblue Fes » qui se tiendra du 13 au 15 décembre.