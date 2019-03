Devil May Cry 5 : un trailer pour l'option ''Pre-Viz Live Action'' des cinématiques

Pour ceux qui voudront un peu rigoler pour un deuxième ou troisième rush dans(car on imagine que vous n'activerez pas l'option dès votre première partie), voici ce que donnera le rendu des cinématiques « pre-viz Live », donc avec de vrais acteurs mais sans les effets spéciaux.Toutes les cinématiques du jeu sont concernées, et l'option fera partie des bonus de l'édition Deluxe, en boîte comme en dématérialisé. Par contre, si vous n'avez que la standard et que ce genre de délire vous intéresse, ça vous coûtera tout de même 4,99€.