Resident Evil 2 : le mode Ghost Survivors disponible

Capcom signale en vidéo la disponibilité de la MAJ gratuite ajoutant le nouveau mode « The Ghost Survivors » pour, permettant donc de changer le destin de trois personnages qui (canoniquement) sont morts à Raccoon : l'armurier Kendo, la fille du maire et l'un des soldats venus récupérer le G-Virus.Dans les faits, ça ressemble au « 4th Survivor », mais avec la possibilité de ramasser de l'équipement (contrairement à Hunk et Tofu donc), une légère part d'aléatoire dans la disposition des objets mais aussi la présence d'un nouveau type de zombie empoisonné.