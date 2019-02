Days Gone : troisième vidéo de présentation

continue sa série de vidéos de présentation, avec aujourd'hui la troisième qui se chargera de décrire les différents types de « mutants » que l'on croisera sur le chemin, des plus petits en apparence inoffensifs (mais en fait non) aux plus balaises en passant par les grouilleurs, ceux qui constitueront la majorité et donc les fameuses hordes qui pourront parfois réunir des centaines d'opposants.Sortie toujours prévue pour le 26 avril sur PS4.