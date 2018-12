Beyond Good & Evil 2 propose enfin à tous sa présentation de gameplay (pré-Alpha, E3)

Tout comme CD Projekt qui a pris un peu de temps avant de montrer au peuple la première démo de gameplay de, Ubisoft nous aura donc fait patienter six mois avant de mettre en ligne le contenu de la présentation E3 de, toujours non daté, et toujours sans support annoncé au point d'estimer qu'il s'agit d'un projet essentiellement Next Gen.Ce que vous verrez à l'écran ne va donc pas au-delà de la build pré-Alpha, laissant donc une large amélioration du rendu pour ici se consacrer au contenu, cette suite gardant son principe action/aventure mais cette fois en ligne, même si l'on peut tout à fait y jouer seul (notons d'ailleurs que deux joueurs peuvent évoluer dans le gigantesque monde sans être côte à côte, sans restriction). Et comme dans la plupart des derniers jeux Ubisoft en date, les composantes « RPG » seront au programme de l'équipement aux améliorations, jusqu'à la création de son avatar.La fin de la vidéo permet de rappeler que l'on aura un système solaire complet comme terrain de jeu, avec possibilité de passer d'une quelconque grotte à l'espace sans la moindre coupure apparente.