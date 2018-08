Resident Evil 2 : nouvelle vidéo de gameplay

Capcom diffuse une nouvelle vidéo de gameplay pour le remake de, montrant précisément le premier face-à-face entre Claire Redfield et un gros monstre que tous les fans de l'original connaissent parfaitement.La fin de la vidéo en profite également pour nous montrer Sherry et Brian Irons (le chef du commissariat).Sortie prévue le 25 janvier sur PC, PS4 & One.