Xenoblade Chronicles 2 : une longue présentation vidéo de l'extension Torna

Même si l'extension était signée d'avance de par le Season Pass, c'est véritablement lors du dernier E3 quefut officialisée pour le 14 septembre, avec la surprenante annonce d'une version boîte en stand-alone une semaine plus tard.Pour ceux qui veulent en voir plus, et qui ont déjà fini le jeu de base, en voici un long aperçu vidéo tirée du Nintendo Treehouse pour en découvrir plus sur cette préquelle qui se déroulera 500 ans avant l'aventure principale, mettant en scène la chute de Torna avec le nouveau casting de circonstance, entre nouvelles et anciennes têtes.On en profite pour rappeler la disponibilité depuis quelques jours de la MAJ 1.5, ajoutant un gros mode défi en arènes pour les possesseurs du Season Pass afin de gratter tout un tas de bonus et d'y trouver les Lames Shulk et Fiora en hommage au premier épisode de la saga.