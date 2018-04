Donkey Kong Country TF : un trailer pour parler des options du mode Funky

Assez éloigné de la philosophie d'un Kirby ou d'un Yoshi,fut à sa sortie sur Wii U un platformer avec un degré de challenge plus élevé que la moyenne, particulièrement pour ceux qui voulaient taper le 100 %. Il existait bien quelques astuces pour se faciliter temporairement la route (du genre acheter un coeur supplémentaire avec des piécettes glanées sur le chemin) mais apparemment pas suffisant aux yeux de Nintendo qui a souhaité profiter du portage Switch pour attirer un plus large public.Montré dans ce trailer overview japonais, cela se présentera par l'apparition d'un nouveau mode, « Funky » de son nom, lui-même découpé en deux parties.Le mode Funky est donc l'équivalent d'un mode « accessible » où vous pourrez choisir de jouer avec les différents Kong (équivalent d'un mode « facile ») ou directement Funky, où là on peut traduire par du « très facile » puisque le personnage combine à lui seul la quasi-totalité des compétences des quatre autres. Notons d'ailleurs Funky évoluant seul, il est impossible de jouer en coopération avec ce dernier.Que vous optiez pour l'un ou l'autre, vous aurez accès aux choses suivantes :- Trois cœurs de base au lieu de deux (Funky en a 5)- Pas besoin de récupérer les lettres Kong en une seule fois- Objets en magasin deux fois moins chers- Possibilité d'accéder à son inventaire même en plein niveau (5 objets max)Cette version Switch sortira le 4 mai prochain.