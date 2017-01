Ultra Street Fighter II se montre sur Switch

L'increvables'offrira un inattendu retour sur Switch avec le bien nommé, qui reprendra donc le lifting graphique du « Turbo HD Remix », mais ajoutant deux personnages supplémentaires (Evil Ryu et Violent Ken) ainsi qu'un mode « Buddy Battle » qui permettra de défoncer l'adversaire en coopération/Sympathique pour les nostalgiques, sauf pour le prix : on parle de 40 euros la chose, ce qui on l'espère n'est qu'un simple bruit de couloirs tiré du néant.