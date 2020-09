[LEAK] Prince of Persia Remake se précise [LEAK] Prince of Persia Remake se précise

L'affaire avait déjà été leakée il y a quelques jours mais des précisions venues de l'Est nous apprennent que le remake de Prince of Persia sera donc celui des Sables du Temps comme le montre ces premiers visuels techniquement pas très fou-fou, mais ça rendra peut être mieux en mouvement comme on dit parfois.



Autre point en attendant la conférence de ce soir (21h00) : selon l'insider Daniel Ahmad, ce retour ne se fera que sur PC et supports PlayStation et Xbox : pas de version Switch à l'horizon.