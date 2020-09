Assassin's Creed Valhalla avance sa sortie pour être disponible au lancement Xbox Series [UP] Assassin's Creed Valhalla avance sa sortie pour être disponible au lancement Xbox Series [UP]

Et c'est la petite surprise qui tient à prouver que votre serviteur est un véritable oracle (les concernés comprendront) : Assassin's Creed Valhalla bénéficiera d'une sorte anticipée pour correspondre au lancement de la Xbox Series X/S, donc le 10 novembre (au lieu du 17).



Sont également concernés les autres supports actuellement sur le marché, donc le PC, la PS4 et la One, pendant qu'on doit encore attendre pour la PlayStation 5.





UPDATE

- Ubisoft signale que son titre tournera finalement en 4K/60FPS sur Xbox Series X.