Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes termine son Kickstarter à 4,5 millions de dollars

Et voilà, l'aventure Kickstarter de Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes est désormais terminée avec le magnifique bilan de 4,57 millions de dollars récoltés, soit 895 % de l'objectif initial (environ un demi-million).



On vous balance du coup la giga-masse de paliers débloqués :

- Mode Forteresse

- Versions consoles

- Mini-jeu de cuisine

- Mode New Game Plus

- Davantage de moyens mis sur les effets sonores

- Localisation en Chine

- Système de guilde

- Nouveau personnage (101e) : Perrielle

- Mini-jeu de pêche

- Nouveau personnage (102e) : Yuferius VII

- Nouveau personnage (103e) : Hildi

- Nouveau mini-jeu de combat

- Nouveau personnage (104e) : Maxim

- Localisation en coréen

- Bande-son orchestrale

- Système de dialogues entre partenaires

- Nouveau personnage (105e) : Mellore

- Ajout d'une Agence de Détective

- Mini-jeu de commerce

- Nouveau personnage (106e) : Rody

- Localisation en brésilien/portugais

- Mini-jeu de course

- Nouveau personnage (107e) : Gocteau

- Ajout de sources d'eau chaude pour la détente

- Système de capture de monstres

- Nouveau personnage (108e) : Iris

- Localisation en russe

- Doublage intégral

- Nouveau personnage (109e) : Ninth

- Possibilité de créer ses drapeaux

- Extension DLC scénarisée : Marisa

- Système de ferme

- Système de duel

- Combat de cartes

- Classement des persos en ligne

- Système de théâtre

- Nouveau personnage (110e) : Patience

- Ajout d'une Origin Story

- Mode Héros

- Mode Asynchrone

- Ajout d'assets pour la forteresse

- Mode Tower Defense

- Extension DLC scénarisé : Seign

- Spin-off « companion game »



Ce dernier palier vient justement d'être décrit en détails sur le blog officiel : il s'agira d'un petit jeu à part entière développé par NatsumeAtari (à ne pas confondre avec Natsume tout court), qui proposera de créer sa petite ville tranquille avec plusieurs mini-jeux pour gratter des matériaux afin de développer les bâtiments, fermes, etc. Plusieurs personnages du jeu principal apparaîtront dans ce spin-off et on pourra y récupérer divers bonus pour Eiyuden Chronicle.



Patience maintenant : le titre n'arrivera que fin 2022 sur tous les supports, exception faite de la Switch où l'équipe souhaite privilégier la prochaine console de Nintendo, si tant est qu'elle soit disponible à ce moment.