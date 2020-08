Taxe AppStore & Google Store : le nouveau coup de pression d'Epic avec Fortnite

Faisant partie de ceux qui pointent du doigt la politique tarifaire d'Apple et Google (taxe de 30 %, même sur les micro-transactions), Epic Games balance un coup de pression supplémentaire pour non pas esquiver cette douane, mais carrément pousser les joueurs à eux-mêmes passer outre.La solution ? Tout simplement appliquer une baisse de prix permanente des V-Bucks à partir d'aujourd'hui et sur la totalité des supports, faisant que 1000 V-Bucks (le pack le plus populaire) ne coûtera plus 9,99€ mais « seulement » 7,99€. Et évidemment, il y a une petite entourloupe face aux deux géants précités : si vous êtes sur iOS ou Android, cette baisse ne vaudra que si vous passez spécifiquement par le Store sécurisé d'Epic Games. Si en revanche, vous cochez l'option normale (donc passant par la sécurité de Google et Apple), pas de baisse et ce sera toujours 10 balles.Et histoire de bien enfoncer le couteau, Epic ajoute qu'ils s'appliqueront à valider une baisse sur l'AppStore et le Google Store si et seulement si leurs représentants allègent le poids de la fameuse taxe.