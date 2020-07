SuperData : en terme d'audience, les gros éditeurs n'ont plus besoin de l'E3

Si l'actualité de l'été est encore loin d'être terminée, l'institut SuperData commence à tirer le bilan de ce printemps marqué par l'absence du fameux « E3 2020 » avec un constat plutôt éloquent : les gros éditeurs n'ont définitivement plus besoin du salon de Los Angeles pour rameuter les foules devant des Live.Sony par exemple, avec son PlayStation 5 Reveal, a fait quasiment autant d'audience sur Twitch que la valeur combinée des conférences Xbox de l'E3 2019 et les Game Awards de décembre dernier. Bien entendu, le poids de la marque et l'aube d'une Next Gen ont bien aidé, mais c'est le même son de cloche pour Ubisoft. Avec une conférence balancée en plein juillet et au trois-quart leakée, l'éditeur a réussi à faire mieux que son show plein de paillettes de l'année dernière, pourtant forcément hautement plus coûteux vu la logistique.Une simple validation de ce que l'on estimait déjà à notre ère du tout connecté où il n'y a plus besoin d'une réunion générale à x moment de l'année pour capter le plus grand nombre, quand bien même rien ne dit que cette nouvelle tendance se poursuivra : une fois l'épidémie derrière nous, les « vraies » conférences reprendront et ce ne sera pas aussi simple de rassembler des centaines de journalistes au même endroit pour un unique show d'une heure ou deux.Quel que soit le choix effectué pour l'avenir, reste néanmoins que ce bilan n'est pas élogieux pour tout le monde. Les gros éditeurs, ça attire du monde, mais dès qu'on parle des plus petits, les choses deviennent soudainement très compliqué. On notera par exemple que le PC Gaming Show a perdu plus de la moitié de son audience cette année, et que beaucoup de projets indépendants n'ont pas réussi à trouver la lumière, noyés dans un bordel de RDV que la plupart n'ont pas réussi à suivre (Summer Game Fest, Summer of Gaming, Future Games Show…).On rappelle en passant que trois gros shows devraient arriver en août :- Troisième show Xbox SX (rumeur)- Deuxième State of Play PS5 (rumeur)- Conférence numérique GamesCom (27 août)