La baston japonaise prend RDV le 1er août La baston japonaise prend RDV le 1er août

Pour des raisons de Covid puis de harcèlements sexuels (décidément, quelle année), il n'y aura pas d'EVO cette année, quelle que soit sa forme. Pour l'actualité, c'est une petite perte car outre les tournois évidemment, le show était toujours l'occasion de repartir avec quelques annonces mais l'affaire est finalement sauvée.



Bandai Namco a pris l'initiative de lancer le Live « Japan Fighting Gaming Federation » le 1er août à 09h00 (heure locale, donc début de nuit chez nous) où se relaieront divers acteurs de l'industrie pour à la fois donner leur avis sur la situation en cours, mais aussi donner quand c'est possible des informations sur l'avenir.



Voici une partie des invités (sans savoir encore l'ordre d'apparition) :



- Daisuke Ishiwatari (Guilty Gear)

- Kazutoshi Sekine (Guilty Gear)

- Ryo Nishitani (Fighting EX Layer)

- Yasuyuki Oda (SNK)

- Nobuyuki Kuroki (SNK)

- Shohei Matsumoto (Street Fighter V)

- Takayuki Nakayama (Street Fighter V)

- Yohei Shinbori (Dead or Alive 6)

- Katsuhiro Harada (Tekken)

- Motohiro Okubo (SoulCalibur VI)



On notera par exemple que dans le lot, l'occasion sera peut-être la bonne pour dévoiler la dernière et ultime saison de Street Fighter V.