Le Weekly Jump tease des informations sur un ''certain Dragon Quest'' pour son numéro de début août Le Weekly Jump tease des informations sur un ''certain Dragon Quest'' pour son numéro de début août

C'est l'heure de croiser les doigts. Le magazine Weekly Jump tease officiellement de « nouvelle informations sur un certain titre Dragon Quest » pour le numéro qui paraîtra au début du mois d'août, sans donner d'indices supplémentaires et à moins d'un énième projet mobile, voici les possibilités actuelles :



- Dragon Quest Dai (le plus probable)

- Dragon Quest XII (le moins probable)

- Dragon Quest Monsters Switch (officiel mais encore jamais montré)

- Le remake de Dragon Quest III ou Dragon Quest IX (rumeurs)



Encore une fois : croisons les doigts.