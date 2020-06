Capcom : un nouveau Monster Hunter à l'ancienne (cf. PSP) est en préparation Capcom : un nouveau Monster Hunter à l'ancienne (cf. PSP) est en préparation

Au Japon, la Switch approche doucement des 14 millions de ventes et chez les actionnaires de Capcom, ça commence à se poser des questions vu le potentiel d'argent à se faire sans qu'aucune annonce notable ne soit faite, particulièrement concernant la série phare de l'éditeur.



Et répondant à quelques questions sur le sujet, Capcom a bien fait comprendre que Monster Hunter World ne verrait pas le jour sur la dernière de Nintendo, mais une porte est néanmoins entrouverte.



Car sachant pertinemment que les responsables ne peuvent être clairs sur ce qui se prépare dans les studios, un actionnaire malin a posé une question détournée, avec la réponse qui a suivi :



Q : « Avez-vous l'intention de produire un jeu Monster Hunter ciblé pour les adolescents, comme c'était le cas sur PSP ? »

R : « Oui, nous avons des plans pour produire ce type d'épisode. »



Alors à moins que ça parle mobile en amont (et on sait que c'est possible), la Switch pourrait donc avoir l'héritier de la formule old-school, donc une suite de Monster Hunter Generations Ultimate, surtout que Capcom avait déclaré que la console aurait bien ses propres épisodes. Certes, des propos qui datent de 2018, mais difficile de croire que la firme restera aveugle devant le parc de consoles au Japon… en attendant une annonce inéluctable de Monster Hunter World 2.