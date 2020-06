Tell Me Why : le troisième perso illustré Tell Me Why : le troisième perso illustré

Dontnod Entertainment revient parler de Tell me Why avec de nouveaux visuels pour présenter un troisième personnage : Michael Abila, apprenti cuisinier qui souhaite quitter son coin natal un peu paumé pour rejoindre la ville de Juneau. L'homme fait partie de la communauté Tlingit, et les développeurs tiennent à ajouter (car on a compris que ça faisait partie de la com du jeu même si c'est un peu maladroit) qu'il se revendique « queer ».



Jeu évidemment narratif, en partenariat cette fois avec Microsoft, Tell Me Why débutera sa carrière cet été, avec trois épisodes prévus (29,99€ la totale), aussi bien sur PC que Xbox One et bien entendu directement inclus dans le Xbox Game Pass.