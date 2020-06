Jeff Grubb : Battlefield VI revient à l'ère moderne, pendant que Bad Company Remaster est annulé Jeff Grubb : Battlefield VI revient à l'ère moderne, pendant que Bad Company Remaster est annulé

Pas de Mass Effect Trilogy, pas de nouvelles de Need for Speed malgré le teaser, pas de Dragon Age 4 et pas même de mise en avant du sport (peut-être réservé pour d'autres shows Sony/MS) mais il y avait quand même la surprise de fin de show chez EA : Skate fera bien son retour et… voilà, c'est tout ce qu'on sait.



Il faut se tourner vers le bavard Jeff Grubb pour apprendre que :



- Skate « 4 » (ou quel que soit son nom) a beau être en préparation depuis longtemps, c'est resté majoritairement dans de la pré-prod donc autant dire que le projet n'est pas encore très avancé.

- Battlefield VI reviendra à l'ère moderne.

- EA Sports UFC 4 est bien prévu mais allez savoir pourquoi EA ne l'a pas montré alors qu'il a été leaké de partout.

- L'éditeur s'apprête à revenir sur le marché du jeu de golf.

- Mass Effect Trilogy arrivera bien cette année.



Et la mauvaise nouvelle :

- Un remaster/remake de Battlefield Bad Company était bien en préparation mais a été annulé.