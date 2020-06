Star Wars : Squadrons en approche [UP]

Bon il n'y a plus aucun doute à avoir quant à l'existence du « Project Maverick » d'Electronic Arts qui a carrément été leaké sur le Microsoft Store (pas une première) avec même un nom officiel :. Tout simplement.Selon VentureBeat, on parle d'un titre développé par EA Motive qui proposera une campagne solo mais aussi surtout un multi sur lequel l'expérience axera ses plus grandes lignes, dont finalement à l'instar de. Jeff Grubb du même site souhaite tout de même prévenir qu'on serait plus proche du AA en terme d'ambition, conçu pour nous faire patienter jusqu'à d'autres projets majeurs, du genre la suite deSi tout se passe comme prévu, ça sortira en fin d'année, probablement en cross-gen, et ce sera dans tous les cas présenté la semaine prochaine durant l'EA Play Live.- EA confirme officiellement le tout.- Le trailer d'annonce tombera le lundi 15 juin.