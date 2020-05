La franchise The Witcher passe les 50 millions La franchise The Witcher passe les 50 millions

Malgré toutes les qualités que l'on peut lui accorder, qui aurait pu croire que The Witcher 3 : Wild Hunt parviendrait à être le poumon économique de CD Projekt Red cinq ans après son lancement ?



Car c'est le constat à faire lorsque l'on découvre les résultats fiscaux du groupe polonais qui enregistre tout simplement le meilleur trimestre de son histoire (Q1 2020) avec plus de 20 millions de bénéfices nets, et même si la boutique GOG est de nouveau repassé dans le vert, c'est le RPG précité qui a porté le CA, bien aidé par l'adaptation Netflix qui a apporté un nouveau public désireux d'en savoir plus sur la franchise, aussi bien sur PC que consoles.



De fait, la série The Witcher a aujourd'hui dépassé les 50 millions d'unités vendues depuis 2007, essentiellement grâce au troisième épisode dont les ventes doivent tourner autour des 30 millions, sachant que ce chiffre n'inclus pas Thronebreaker et Gwent.



La belle affaire donc, alors que le meilleur est à venir par le lancement de Cyberpunk 2077 en septembre (d'abord sur PC/PS4/One, Next Gen plus tard), dont nous aurons d'ailleurs une nouvelle présentation le 11 juin dans le cadre du Summer of Gaming.