Street Fighter V va s'offrir une dernière Saison

Certains se demandaient si l'heure était à un Street Fighter VI et finalement pas du tout, car Capcom a confirmé que le décidément très endurant Street Fighter V (4 ans d'existence) va accueillir une Saison 5 qui sera d'ailleurs la toute dernière.



Pas de calendrier précis, les détails devant être livrés dans le courant de l'été, mais on sait déjà que le programme sera constitué de 5 nouveaux personnages, et 3 décors pour aller avec.



Pour rappel, malgré un démarrage assez faible, le titre aura clairement réussi à trouver son public sur la longueur avec plus de 4,5 millions d'unités écoulées dans le monde.