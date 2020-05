Quelques visuels pour The Outer Worlds (Switch) Quelques visuels pour The Outer Worlds (Switch)

Reportée il y a quelques semaines, la version Switch de The Outer Worlds arrivera le 5 juin prochain en dématérialisé comme en boîte, ce qui n'empêchera pas dans les deux cas le jeu de prendre de la place sur votre mémoire interne ou SD Card : 6Go le patch Day One.



Et donc vu la communication assez silencieuse autour de ce portage, on se devait de mettre en avant le petit set d'images fourni par l'éditeur, attestant d'un évident downgrade même si l'on ne pouvait s'attendre à un quelconque miracle de la part d'un jeu qui déjà de base n'exploitait pas vraiment les autres supports.



On rappellera du coup qu'une extension est toujours prévue mais toujours aucune information à son sujet.