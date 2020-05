Xbox Game Pass : les premiers jeux de mai (avec du RDR2 et du Final Fantasy IX)

Microsoft dévoile le planning des jeux Game Pass (Xbox One) pour la première partie du mois de mai et si le gros morceau était déjà connu, donc RDR2, c'est avec surprise que nous découvrons querejoindra lui aussi le programme, à l'instar de FFXV Royale Edition il y a quelques temps.7 mai :14 mai :19 mai :Et comme de coutume, n'oubliez pas que l'Inside Xbox de demain est susceptible d'ajouter une ou deux surprises pour les abonnés.