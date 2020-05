Electronic Arts a bien un remaster HD dans ses cartons pour cette année fiscale Electronic Arts a bien un remaster HD dans ses cartons pour cette année fiscale

Electronic Arts a dévoilé ses plans pour l'année fiscale qui a débuté le mois dernier et qui se terminera le 31 mars 2021, avec le programme suivant :



- Du sport comme d'habitude : FIFA 21, Madden 21, NHL 21

- Un quatrième titre sportif qu'on présume être NBA

- Burnout Paradise version Switch et Command & Conquer Remaster qui sortiront tous deux durant le printemps.

- Quatre jeux EA Partners, donc de petites productions type A Way Out

- Deux jeux mobiles

- Et un titre qualifié pour l'heure de « EA HD »



Alors de ce coté, tout porte à croire en un remaster et beaucoup croisent les doigts pour un Mass Effect Trilogy mais il faudra probablement attendre l'EA Play de juin pour en savoir plus.



Rajoutons à cela que l'éditeur a bien entendu l'intention d'être présent au lancement de la PlayStation 5 et la Xbox Series X (donc au moins l'intégral des jeux sportifs, ne soyons pas surpris), ainsi que davantage de jeux Switch.



Enfin pour ceux qui veulent un peu de chiffres à défaut de ventes :



- 10 millions de joueurs ont touché à Star Wars Jedi : Fallen Order

- 25 millions à FIFA 20