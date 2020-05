Assassin's Creed Valhalla : le résumé des infos Assassin's Creed Valhalla : le résumé des infos

Après l'annonce en bonne et due forme hier, on peut aujourd'hui faire le point sur tout ce qu'il y a à retenir sur Assassin's Creed Valhalla avant la première présentation de gameplay le jeudi 7 mai à l'occasion du nouvel Inside orienté Next Gen (ou disons cross-gen dans une partie des cas).



Voici donc un résumé de toutes les informations connues pour l'heure :



- Le personnage se nommera Eivor, viking homme ou femme selon le choix du joueur, qui tel un Ragnar a de grands rêves de conquête.

- Et l'histoire va directement dans ce sens puisque le cadre se situera durant le IXe siècle durant les tentatives d'invasions en Angleterre sous le règne d'Alfred le Grand.

- De fait, le jeu proposera essentiellement deux cartes : la Norvège et l'Angleterre, même si le plus important se situera dans le deuxième cité (avec au moins trois grandes villes).

- Angleterre qui sera le cadre de raids de forts, où le joueur bénéficiera pour la première fois d'options de commandement pour mener ses troupes.

- La Norvège, qui aura bien sa dose d'exploration, tournera néanmoins et essentiellement autour du développement de votre bourgade, avec la construction et amélioration de certains lieux (type forge) et de nombreuses activités dont la chasse et la pêche. L'occasion aussi d'échanger avec les habitants, faire la fête, et également voir l'évolution des lieux en fonction de vos choix en terme d'alliance.

- Cela amènera une construction davantage chapitré (sauf lorsqu'on entrera dans des tunnels scénaristiques) avec raids en Angleterre puis retour au bercail pour faire le point sur la situation (et compter les sous).



- Cela tient de l'évidence mais oui, les phases en bateau (ou plutôt Drakkar) constitueront une part essentiel du gameplay, aussi bien pour l'exploration que les batailles.

- Ubisoft n'a pas encore tartiné coté équipement (on retrouvera l'essentiel des armes vikings, avec améliorations) mais on sait au moins que sera mise en avant le maniement de deux armes en simultané (ou une seule si vous préférez un bon vieux bouclier), sachant que la sainte Lame des assassins sera bien présente, de même que l'aigle… oh pardon, un corbeau cette fois.

- La création et la personnalisation de mercenaires à partager en ligne n'empêchera pas l'expérience d'être purement solo dans sa structure.

- Le héros, ou l'héroïne, pourra également être personnalisé, selon que vous souhaitiez une grosse barbe ou un imberbe pour répondre aux vœux de certains.

- Comme le veut la tradition depuis quelques épisodes, les développeurs oseront quelques délires purement mythologiques.

- Et dans le même ordre d'idée, Layla Hassan (pour ceux qui s'en souviennent) sera toujours là pour assurer les phases dans le présent.



- 15 studios aux commandes, dont principalement la branche de Montréal

- Accord marketing avec Microsoft, donc probable bundle Xbox (One X serait évident, mais difficile d'imaginer un pack tiers dès le lancement de la SX).

- Tout comme Cyberpunk 2077, option « Smart Delivery » pour la Xbox, signifiant que ceux qui achètent le jeu sur Xbox One (physique comme dématérialisé) débloqueront automatiquement et sans surcoût la version SX lorsqu'ils seront prêts à sauter le pas.



Bonus : quelques artworks ainsi qu'un premier jet sur quelques unes des éditions incluant ou non le Season Pass. Car oui, il y aura un Season Pass mais personne n'en doutait.