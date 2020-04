Microsoft dépose le logo Xbox Series X Microsoft dépose le logo Xbox Series X

Microsoft vient de déposer ce qui devrait être le logo officiel de la Xbox Series X, repéré via une marque déposé et qui permet d'ailleurs de comprendre que pour l'heure, rien d'autres qu'un « X » ne semble dans les cartons en dépit des nombreuses rumeurs autour de la « Lockart » qui devrait être logiquement une « Series S ».



Des rumeurs qui on rappelle font surtout état d'un premier show Next Gen le mois prochain avec (enfin) du concret au niveau du software pour pleinement ouvrir l'actualité qu'on attend depuis le début de cette triste année.