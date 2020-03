En silence, Dead or Alive 6 mettra fin à son (court) suivi le mois prochain En silence, Dead or Alive 6 mettra fin à son (court) suivi le mois prochain

C'est seulement après un an de carrière que Dead or Alive 6 tirera sa révérence au milieu du mois d'avril avec la MAJ 1.22 qui sera la dernière de cet épisode, comme vient de l'annoncer Koei Tecmo.



Rien pour l'heure ne permet d'indiquer si la franchise reviendra dans un septième épisode ou une version Ultimate sur Next Gen afin de continuer à assener les fans de Pass costumes à 90 balles, mais une pause reste nécessaire pour cette licence qui est de loin celle qui a le plus morflé commercialement parlant.



Car pendant que Smash Bros Ultimate brise des records, que NetherRealm fait toujours naviguer sur de belles eaux ses Mortal Kombat, que Bandai Namco a surpris avec Tekken 7, qu'il faut féliciter Arc System Works pour les succès de DB FighterZ/Granblue Fantasy Versus, et même Capcom avec Street Fighter V qui a réussi à se maintenir sur la longueur, Dead or Alive 6 se sera lui contenté de 350.000 unités « livrées » durant son mois de lancement avant un silence total de la part de l'éditeur.



Difficile quand on se souvient de l'aura autour de cette série même quand elle squattait exclusivement les consoles Microsoft.