Demon Slayer : un scan pour patienter

A défaut de mieux, et il va probablement falloir se montrer patient, l'adaptation console récemment annoncée de Demon Slayer accueille deux premiers visuels, pour l'heure uniquement disponible via ce scan du V-Jump.



On sait que le titre sortira en 2021 sur PS4 (pas de PS5 en vue pour le moment), que c'est édité par Aniplex et non Bandai Namco, et que ça suivra vraisemblablement l'histoire du manga/anime, sans encore connaître le genre exact. Patience.