COVID-19 : CDPR se réorganise mais maintient la date de lancement de Cyberpunk 2077

Face à la situation actuelle du coronavirus et surtout les obligations de confinement de plus en plus restrictives (dont une mise au point sera d'ailleurs faite ce soir à 20h00), certains se posent des questions au sujet de certains projets encore loin de l'étape Gold et CD Projekt a tenu à répondre aux interrogations des fans.



Comme attendu, le studio va adopter les mesures adéquates et l'intégralité des employés adoptera désormais un statut en télétravail, mais le projet Cyberpunk 2077 reste en revanche suffisamment avancé pour « qu'aucun signe » ne mène à un nouveau report du jeu, donc toujours attendu pour septembre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One (puis plus tard sur PS5 & XSX).



Aucune information en revanche concernant une nouvelle présentation, notamment des versions consoles.