PS5-XSX : Square Enix va miser quelques temps sur les sorties cross-gen

A l'instar de Microsoft et on imagine d'autres, Square Enix vient d'annoncer officiellement que l'arrivée de la prochaine génération de consoles ne causerait pas un abandon direct de l'actuel, préférant miser sur du cross-gen pour encore un bon moment.A voir quels sont les projets cross en question et sans aller jusqu'à évoquer le lointainou un éventuel nouveau(le cinquième était déjà cross PS3/PS4), on peut déjà signaler que ce sera le cas du fameuxde People Can Fly, s'offrant par coïncidence une nouvelle vidéo de gameplay et toujours attendu pour la fin d'année sur PC, PS5, SX, PS4 et One.