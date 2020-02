Le studio Insomniac Games aura donc coûté 229 millions de dollars à Sony Interactive Le studio Insomniac Games aura donc coûté 229 millions de dollars à Sony Interactive

Sony Interactive Entertainment n'avait pas souhaité communiquer le montant du chèque pour récupérer le studio Insomniac Games mais c'est finalement les documents des marchés financiers US qui ont permis de révéler que le géant a dû débourser environ 25 milliards de yens, soit environ 229 millions de dollars.



Un prix finalement pas bien élevé (inférieur à ce qu'a notamment coûté Rare et surtout Mojang/Minecraft pour Microsoft) même si le succès massif de Spider-Man et ses probables 14-15 millions ne doit pas cacher la valeur réelle du studio qui dans les faits ne possède quasiment aucune licence propre, ou en tout cas de haute importance commerciale : même Ratchet & Clank appartenait déjà à Sony.



A l'heure actuelle, on peut donner RDV au studio pour la PlayStation 5, avec à coup sûr une nouvelle aventure pour Spidey et probablement (on l'espère) bien d'autres choses.