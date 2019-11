Facebook s'offre Beat Saber et son studio

Considéré et à raison comme l'un des succès majeurs du secteur VR avec plus d'un million de ventes (en mars dernier, donc plus haut aujourd'hui),n'est désormais plus une marque indépendante du studio tchèque Beat Games.Facebook vient en effet d'annoncer le rachat de la totale (jeu + développeur) pour nourrir tranquillement son Oculus, laissant les joueurs PS4 et futurs possesseurs de PS5 se demander s'ils auront la chance d'accueillir le prochain jeu du studio (et probablement que non).