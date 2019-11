Valve officialise Half Life : Alyx Valve officialise Half Life : Alyx

Même les plus optimistes n'auraient décemment pu faire un tel pari il y a quelques années : qu'une seule et même journée voit l'arrivée de Shenmue III dans les bacs et l'annonce d'un nouveau Half Life. On pourrait presque parler d'utopie.



Et pourtant, c'est bien dans cette réalité que Valve nous confirme enfin le développement d'un nouveau chapitre de sa saga culte et s'il faudra peut-être patienter une décennie de plus pour y apposer un « 3 », on se rabattra sur un épisode VR nommé Half Life : Alyx, rebondissant sur la récente rumeur devenue des plus sérieuses :



- Sortie en mars 2020

- Fera suite aux événements de Half Life 2

- Permettra de jouer Alyx Vance

- Exclusif au Valve Index VR



Officiellement, le jeu sera dévoilé jeudi à 19h00, avec normalement un nouveau jet d'informations (et gameplay) aux Game Awards.