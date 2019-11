Un trailer pour le ''Biggest Inside Xbox Ever''

Le X019 sera probablement le dernier event live de Microsoft essentiellement consacré à la Xbox One en plus du PC (faudra ensuite parler Next Gen) et la firme veut marquer le coup en déclarant dans cette bande-annonce que nous assisterons au « plus gros Inside Xbox Ever » (jusqu'au prochain quoi), avec pour rappel du Xbox Game Pass, des informations sur le xCloud mais surtout 12 jeux plus ou moins maisons, dont on peut découvrir quelques représentants dans la vidéo.Notons que parmi les 12, certains ne sont pas encore annoncés donc juste pour ça, on ne loupera pas le RDV prévu ce jeudi 14 novembre à 21h00.