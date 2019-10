Retro Studios s'offre Kyle Hefley (Halo) en responsable de la modélisation Retro Studios s'offre Kyle Hefley (Halo) en responsable de la modélisation

On n'est peut-être pas encore prêt à avoir des nouvelles de Metroid Prime 4 mais on sait au moins qui sera le responsable du design des différents protagonistes de chaque camp : Retro Studios annonce avoir recruté Kyle Hefley pour lui offrir de suite le poste d'artiste principal.



Et si vous ne connaissez pas ce nom, sachez que ce fut l'un des principaux responsables de la modélisation chez 343 Industries depuis Halo 4 (Chief, Spartans, ennemis...), ayant même eu le temps de faire son travail pour le futur Halo Infinite à venir dans un an sur PC, Xbox One et Scarlett.



Reste à savoir où en est actuellement ce chantier rebooté en début d'année, Retro continuant d'ailleurs de recruter du monde.