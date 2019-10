Dreams : Media Molecule affirme que le jeu s'étendra un jour à d'autres supports (PC et Mac) Dreams : Media Molecule affirme que le jeu s'étendra un jour à d'autres supports (PC et Mac)

Lorsque Sony a annoncé lui même la possibilité de voir des jeux first-party arriver un jour sur PC « si cela avait un sens pour la communauté », le premier candidat à l'esprit était évidemment Dreams, et les choses pourraient bien se confirmer à l'avenir à en croire les propos de Kareem Ettouney, co-fondateur et directeur artistique chez Media Molecule.



Car lorsque GamesIndustry lui a demandé si le jeu pourrait un jour être disponible sur PC et Mac, supports importants pour les créatifs, Ettouney n'a pas tourné autour du pot en répondant par un « Oui », rajoutant que le but de Dreams est de durer 20 ans si possible.



D'ailleurs les choses vont encore plus loin quand on nous dit que le véritable but autour de ce projet est de pouvoir laisser la communauté publier ses propres créations sur n'importe quel support en demandant tout simplement la licence commerciale, sans se limiter simplement à de la création de vidéos ou même (ce que certains font déjà) du travail graphique pour par exemple des couvertures d'album.



On attend tout de même encore la date de la 1.0, donc la fin de l'Early Access, qui outre de probables nouveaux outils apportera l'attendue compatibilité VR.