Pokemon Epee et Bouclier fait sa couverture chez Game Informer + nouvelles informations

La couverture, ou plutôt les couvertures du nouveau Game Informer sont consacrées àet comme de coutume, cela permettra d'accueillir tout un tas d'informations fraîches avec quelques premiers jets toutes les 15 minutes de 19h00 à 20h30. Nous mettrons à jour l'article à chaque fois.Peut-être que l'on verra une confirmation de la dernière rumeur en date : le site officiel semble teaser quelque chose en rapport avec Krabby (nouvelle évolution ? forme Galar ?).Informations :- Tous les Pokémons de votre équipe obtiendront automatiquement le même niveau d'expérience après chaque combat.- La combats de Raid représenteront le sommet du challenge dans l'aventure. Comme dans Pokémon GO, les apparitions se feront périodiquement (avec de probables events) et les joueurs seront invités à coopérer pour se défaire de l'ennemi avant de tenter de la capturer. Les raids n'auront pas le même degré de difficulté et s'il sera facile pour un joueur de bas niveau de tenter quelque chose en soutien sur certains, les développeurs indiquent qu'il vaut mieux être préparé pour les raids supérieurs.- Cet épisode introduit pour la première fois l'auto-save (cela reste une option pouvant être désactivée).- On sait déjà que tous les Pokémons de la série (environ 1000) ne seront pas présents à Galar, même s'il est possible que d'autres soient ajoutés avec le temps via la fonction Raid. Masuda souhaite tout de même dire à l'avance que rien n'est jamais abandonné et que les éventuels manquants peuvent apparaître dans les prochains épisodes.- Il n'y aura pas de capacités de terrain, pour la bonne et simple raison que Game Freak veut donner une totale liberté dans la zone ouverte sans intégrer de fausses barrières.- On nous ajoute qu'il y aura cette fois 18 arènes, réparties en Ligue Majeure et Ligue Mineur. Certains types d'arènes ne seront pas situés dans la même Ligue en fonction de votre version. Par exemple, dans « Epée », l'arène de combat est dans la Ligue Majeure, mais dans « Bouclier », elle est remplacée par le type Esprit.