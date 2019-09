Charts UK : Link's Awakening, meilleur démarrage pour un remake de Zelda Charts UK : Link's Awakening, meilleur démarrage pour un remake de Zelda

Nouveau rapport venu du Royaume-Uni pour nous faire le petit topo de la semaine dernière, avec notamment la sortie de The Legend of Zelda : Link's Awakening qui s'octroie le statut de « meilleur lancement pour un remake » dans l'histoire de la série, surpassant celui de Ocarina of Time 3D (+27%), mais également le « meilleur lancement de l'année pour un jeu Switch ».



Dans les deux cas, difficile de parler d'une haute performance avec ces deux seules données : OOT 3D n'avait pas dû faire un lancement extraordinaire vu le parc de 3DS à l'époque, et il n'est point difficile de faire un meilleur démarrage cette année que les exclusivités lancées entre-temps.



Mais le plus important restera la sortie de la Switch Lite dont on ne connaît pas les ventes hardwares mais au moins les répercussions sur les jeux : Breath of the Wild (+22%), Mario Kart 8 Deluxe (+23%), Smash Bros (+15%), Super Mario Odyssey (+18%).



- Le remaster de Ni No Kuni fait un flop : 23ème sur Switch et 26ème sur PS4.



1. The Legend of Zelda : Link's Awakening

2. Borderlands 3

3. Mario Kart 8 Deluxe

4. Gears 5

5. eFootball PES 2020

6. The Division 2

7. Grand Theft Auto V

8. Spyro Reignited Trilogy

9. Crash Team Racing : Nitro Fueled

10. NBA 2K20