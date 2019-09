Cyberpunk 2077 : pas de multi au lancement Cyberpunk 2077 : pas de multi au lancement

CD Projekt souhaite garder le sens des priorités et si un aspect multijoueur sera bien présent dans Cyberpunk 2077, ce ne sera clairement pas pour tout de suite. Car alors que cette feature restait peu clair jusqu'à présent et que son lead-artist a encore affirmé il y a quelques semaines (GamesCom) qu'une annulation était possible, il semble que la bonne idée ait enfin été trouvée, et que la production va seulement pouvoir débuter.



De fait, le multi ne sera pas présent au lancement en avril 2020, et selon le compte Twitter officiel, on aura même le temps d'accueillir la majorité du suivi solo (DLC gratuits et extensions) avant de voir arriver la possibilité d'y jouer à plusieurs. Reste toujours à voir sous quelle forme.