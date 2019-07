Modern Warfare : Activision annonce le retour des killstreaks... et déclenche une polémique Modern Warfare : Activision annonce le retour des killstreaks... et déclenche une polémique

La veille de la présentation du mode multijoueur de Call of Duty : Modern Warfare, Activision souhaitait faire monter la sauce en annonçant le retour des fameux killstreaks… sans s'attendre à un début de polémique sur les réseaux sociaux et déjà des critiques au coeur de l'industrie.



En effet, parmi les premiers « bonus » exploitables, l'éditeur s'est visiblement pavaner en indiquant que l'on pourra utiliser du phosphore blanc, arme chimique interdite par la communauté internationale, dont la simple existence était d'ailleurs pointée du doigt (et avec talent) dans le très réussi Spec Ops : The Line en 2012.



Sept ans plus tard, Activision aurait peut-être mieux fait d'y réfléchir à deux fois avant de tenter le coup, même si certains diront que l'on peut s'amuser avec des ogives nucléaires dans Fallout sans que ça ne gène personne.