Doom I, II et III de retour sur les trois consoles

Sans prévenir personne, Bethesda balancera (d'ici quelques heures) sur l'eShop Switch les trois premiers épisodes de la série afin que la console récupère la totale, le reboot étant déjà disponible dessus, tandis quearrivera en fin d'année.(4,99€)- Inclus l'extension Episode IV- Multi Deathmatch et coop disponible (local)(4,99€)- Inclus les Masters Levels (20 niveaux développés par la communauté)- Multi Deathmatch et coop disponible (local)(9,99€)- Inclus les deux extensionsLes trois titres sont également disponibles sur PlayStation 4 et Xbox One, au même prix. En voici le trailer.