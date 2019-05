Resident Evil 2 Remake déjà dans le top 10 des plus grands succès de Capcom Resident Evil 2 Remake déjà dans le top 10 des plus grands succès de Capcom

Capcom nous a fait une grosse MAJ de ses données software pour y inclure ses derniers gros titres du moment, dont Devil May Cry 5 qui tourne actuellement à 2,1 millions de ventes, le plaçant donc officiellement devant le deuxième et troisième épisode, et à l'équivalent du tout premier. Devil May Cry 4 reste provisoirement en tête avec ses 3 millions.



Mais le plus important est à la fois Monster Hunter World qui continue de grimper avec désormais 12,4 millions, tandis que le remake de Resident Evil 2 intègre déjà le top 10 des meilleures ventes de l'histoire de l'éditeur.



NOTE :

Ce classement est effectué par version. Pour Resident Evil 5 par exemple, cela inclus uniquement la version standard (PC, PS3, 360) et non la version GOTY, ni les portages qui ont suivi (PS4, One). Même chose pour Street Fighter II où l'on ne compte pas les versions Champion, Super, Turbo, Ultra (etc).



1. Monster Hunter World (PC, PS4, One) : 12,4 millions

2. Resident Evil 5 (PC, PS3, 360) : 7,5 millions

3. Resident Evil 6 (PC, PS3, 360) : 7,3 millions

4. Resident Evil 7 (PC, PS4, One) : 6,4 millions

5. Street Fighter II (Snes) : 6,3 millions

6. Resident Evil 2 (PS1) : 4,96 millions

7. Monster Hunter Freedom 3 (PSP) : 4,9 millions

8. Monster Hunter Generations (3DS) : 4,3 millions

9. Monster Hunter 4 Ultimate (3DS) : 4,2 millions

10. Resident Evil 2 Remake (PC, PS4, One) : 4,2 millions