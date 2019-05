Persona 5 : avec ''Royal'', l'équipe veut aller encore plus loin que Persona 4 Golden

Le réalisateur Daiki Itoh deet le producteur affilié Kazuhisa Wada, tous deux incarnant le nerf de la team, ont livré une interview au dernier Famitsu permettant de mettre la main sur quelques nouvelles informations à retrouver ci-dessous :- Le sous-titre « Royal » vient simplement du fait que l'équipe voulait exprimer son enthousiasme à créer une nouvelle version dite « magnifique ». Ne cherchez pas plus loin.- Le système d'expérience sera légèrement rééquilibré pour garantir un meilleur rythme de progression.- La nouvelle fonction d'aide (permettant de savoir à peu près quoi faire si vous êtes perdu) a demandé une nouvelle vague de réenregistrement coté doublages.- Le « troisième semestre » inédit incarnera à lui seul un contenu bonus qui ira au-delà de tout ce qu'apportait- Le nouveau personnage féminin, Kasumi, apportera une nouvelle perspective au scénario principal, et bénéficiera de son confident (Maruki).- Notez qu'il y aura d'autres confidents inédits, mais l'équipe tient à garder ça au chaud pour plus tard.- Votre éventuelle sauvegarde dene sera pas compatible avecdu coté de la progression, mais vous offrira tout de même « une sorte de bonus » (on n'en sait pas plus).- 20 nouvelles musiques.Sortie prévue le 31 octobre au Japon, puis courant 2020 en occident, exclusivement sur PlayStation 4 dans tous les cas.