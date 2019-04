Inside Xbox : abonnements regroupés, Xbox All-Digital et nouveaux patchs One X

Comme de coutume, l'Inside Xbox n'a pas débordé de surprises mais on repart tout de même avec quelques annonces intéressantes sur les services, notamment la confirmation du « Xbox Game Pass Ultimate », aka la combinaison entre l'abonnement Gold et le Game Pass pour ici 14,99€ par mois, soit une toute petite économie et le simple fait de tout réunir pour faire les choses plus simplement.L'offre entrera en vigueur dès la fin d'année, et dès aujourd'hui pour les membres Xbox Insider avec une offre spécial (1€ le premier mois).On passe à la rétro avec six nouveaux jeux 360 qui s'offrent un patch One X, à savoir(devenant donc rétrocompatible),etLes patchs sont disponibles de suite, et n'oubliez pas que les deuxsont dans le Game Pass (tout comme Anniversary).Enfin et comme prévu, Microsoft a officialisé sa « Xbox One S All-Digital Edition », modèle 100 % dématérialisé vendu 229,99€ avec un DD de 1To et incluant des codes de téléchargement pouretSortie prévue le 7 mai sur le Microsoft Store et une poignée de revendeurs, dont Amazon.