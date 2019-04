Pour son prochain projet, Bluepoint Games veut aller au-delà du simple remake graphique Pour son prochain projet, Bluepoint Games veut aller au-delà du simple remake graphique

Voilà bien un an que Bluepoint Games évoque son nouveau chantier sans en donner de détails précis pour éviter de gâcher la surprise lorsque l'éditeur (quel qu'il soit) se décidera. Pour autant, un document tiré de la GDC permet au moins de savoir globalement à quoi s'attendre, et si on se doutait bien qu'il s'agirait une nouvelle fois de la reprise d'une licence connue, le studio veut cette fois aller au-delà de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent.



Dans un principe d'ambition grimpante, Bluepoint a en effet démarré avec un simple remaster HD pour God of War Collection, avant de creuser plus en détails pour Uncharted Collection afin d'apporter de petites corrections de gameplay et de rendu (notamment pour le premier épisode). Les choses ont ensuite grandement évolué avec Shadow of the Colossus, véritable remake graphique et pour le prochain projet, voilà qu'on nous parle maintenant de « relecture ».



Un terme loin d'être méconnu dans le milieu et qui signifie globalement une modification de nombreux aspects qui vont au-delà du plan technique. Sans même parler d'un Resident Evil 2 qui lui fut transformé du tout au tout, le premier exemple notable qui peut nous venir en tête est Ratchet & Clank sur PS4, d'ailleurs également qualifié de « relecture » à l'époque par Insomniac.



Reste maintenant à savoir de quoi il s'agit et faute de RDV concret, on se contente de patienter sagement.