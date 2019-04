Charts Japon : pas de carton pour Yoshi

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 25 au 31 mars 2019, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.SUR LE SOFTWARE :Contrairement à Kirby qui garde une très grande aura au Japon (750.000 unités vendues, sans le démat), le dinosaure tout vert ne perce plus depuis bien longtemps sur ce territoire etne surprend donc pas avec seulement 50.000 ventes au lancement, ce qui est un peu mieux que l'épisode Wii U, mais tellement loin de l'époque DS :avait débuté à 300.000.Pour le prochain rapport, nous découvrirons les premiers chiffres de(PS4) et surtout(Switch).SUR LE HARDWARE :Comme indiqué plus haut, les données varient entre Media Create et Famitsu, et pour le second, on remarquera donc que la Switch est plus haute que prévue, et la PS4 un peu en dessous, faisant que seulement 140.000 unités séparent désormais les deux supports.