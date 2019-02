Resident Evil 2 passe déjà les 4 millions Resident Evil 2 passe déjà les 4 millions

Capcom est tout content : Resident Evil 2 a dépassé les 4 millions d'exemplaires distribués, donc un million de plus par rapport à sa semaine de lancement. La comparaison peut se faire facilement avec Resident Evil 7 qui lui a dû attendre 8 mois pour atteindre ce score, ce qui fut d'ailleurs une contre-performance pour l'éditeur même si le bouche-à-oreille et les promos lui ont permis de pousser à 6 millions sur la longueur.



Le titre continuant de s'afficher actuellement dans les charts, on peut estimer que le titre a de grandes chances de dépasser les 5 millions d'ici quelques semaines pour battre le score total de l'original (uniquement dans sa version PS1 du mois) qui s'est arrêté au nombre précis de 4,96 millions.