Charts Japon : la Switch reprend son avance

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 28 janvier au 3 février 2019, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Pas de grands changements faute de sorties notables comme vous pouvez le voir avec les petites entrées en bas de classement, incluant le nouveau Gust qui continue de survivre à coups de petits projets sans grande envergure, cumulant ici quelques 30.000 unités de son dernier RPG.Il ne faudra rien attendre de plus pour le prochain rapport (aucune grosse sortie cette semaine non plus), tandis que celui qui suivra sera plus intéressant avec l'arrivée deetL'exploit PS4 n'aura duré qu'une semaine, et pour seulement 215 exemplaires : le combo KH3/RE2 est déjà oublié dans le classement où la console s'écroule aussi vite vers les 25.000 unités, ce qui reste pour le moment mieux que ce qu'elle faisait en janvier (plus ou moins 15.000).A contrario et sans que personne ne comprenne trop pourquoi, la Switch se permet un boost notable pour revenir aux alentours des 70.000, épongeant de nouveau l'écart LTD avec sa rivale : seulement 530.000 unités les séparent à présent.